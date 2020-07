Coronavirus in Vietnam, evacuati 80mila turisti: in partenza 100 voli al giorno verso 11 paesi (Di lunedì 27 luglio 2020) Le autorità del Vietnam hanno deciso di evacuare circa 80.000 persone da Danang, soprattutto cittadini Vietnamiti in vacanza nella nota località turistica, dopo la scoperta di tre casi di Coronavirus: ... Leggi su leggo

repubblica : Coronavirus nel mondo: evacuati 80mila turisti in Vietnam. Terza ondata in Cina [aggiornamento delle 09:31] - IzzoEdo : RT @LaStampa: Seul: «Il disertore rientrato in Corea del Nord non aveva il Covid». In Vietnam evacuate 80mila persone. - radioitaliacina : Coronavirus, salgono i contagi in Cina: è il dato peggiore dal 6 marzo. Vietnam: evacuati 80mila turisti. A Hong Ko… - Francesco_Riz : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo: evacuati 80mila turisti in Vietnam. Terza ondata in Cina [aggiornamento delle 09:31] - repubblica : Coronavirus nel mondo: evacuati 80mila turisti in Vietnam. Terza ondata in Cina [aggiornamento delle 09:36] -