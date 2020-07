Coronavirus, in Lombardia quarto giorno consecutivo senza decessi: 34 nuovi casi positivi (Di lunedì 27 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (27 luglio) Il bollettino del 27 luglio Un altro giorno senza decessi a causa del Coronavirus in Lombardia. Adesso sono quattro in totale i giorni senza nuove vittime Covid nella regione d’Italia che ne ha riportato il numero più alto dall’inizio dell’epidemia. Un risultato positivo anche sul fronte dei nuovi contagi: sono +34 in 24 ore (la maggior parte nella provincia di Milano, +14), meno rispetto al 26 luglio quando ne erano stati registrati 74. In compenso, stando ai dati diffusi dalla regione aumentano di un sola unità i ricoverati in terapia intensiva, per un totale di 14, mentre il numero di pazienti non in terapia intensiva scende a 137 (-2 rispetto a ieri). I guariti adesso ... Leggi su open.online

MediasetTgcom24 : Senza la mascherina in metropolitana, 13 multati a Milano #coronavirus - Corriere : Lombardia, nessun morto per il quarto giorno consecutivo. I nuovi casi sono 34, sette a Milano città - RegLombardia : #LNews #Coronavirus @GiulioGallera : Quarto giorno consecutivo senza decessi e 6 province a zero contagi. Continua… - Yoshimitzu98 : RT @piano_vai: Ha straragione chi fa notare che questo scudetto è stato festeggiato sui 35.000 morti per coronavirus Di questi 35.000 gran… - scvglia : RT @piano_vai: Ha straragione chi fa notare che questo scudetto è stato festeggiato sui 35.000 morti per coronavirus Di questi 35.000 gran… -