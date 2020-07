Coronavirus, in Italia esistono tre tipi di focolai. Sebastiani: «Preoccupa la loro crescita esponenziale» – L’intervista (Di lunedì 27 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (26 luglio)L’epidemia da Coronavirus in Italia si sta sviluppando secondo una logica diversa rispetto alla scorsa primavera. «Da giugno, quando è iniziata la prima vera fase due e poi la fase tre, il contagio è stato caratterizzato dal fenomeno dei focolai», spiega il matematico Giovanni Sebastiani, ricercatore del Cnr che, da febbraio, studia l’evoluzione della pandemia da un punto di vista strettamente numerico. E in questo momento c’è un elemento che lo Preoccupa particolarmente. «Eravamo in una condizione molto buona – spiega, in riferimento all’ultimo periodo di maggio -. Diversi clinici e virologi riportavano dati incoraggianti, sia per la carica virale, sia per il grado di ... Leggi su open.online

