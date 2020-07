Coronavirus, in Cina 61 nuovi casi: il dato peggiore dopo oltre 3 mesi (Di lunedì 27 luglio 2020) In Cina nelle ultime ore si sono registrati 61 nuovi casi: questo dato è il peggiore dal 6 marzo scorso. I dati della Commissione sanitaria nazionale In Cina ieri, con 61 nuovi casi positivi al Coronavirus, si è registrato il peggiore dato in 24 ore dal 6 marzo scorso (75 infezioni). Di questi, 57 sono … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

