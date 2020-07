Coronavirus, in calo i contagi (170) ma con 15 mila tamponi in meno. Terzo giorno di fila con 5 morti – Il bollettino della Protezione Civile (Di lunedì 27 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (27 luglio)Il bollettino del 27 luglio Come ogni lunedì, è il calo nel numero di tamponi a condizionare i dati del bollettino fornito dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute: se già ieri erano stati processati oltre 11 mila test in meno rispetto al giorno precedente, oggi, 27 luglio, i tamponi analizzati sono stati 25.551 (-14.975 rispetto a ieri). Il totale, dall’inizio del monitoraggio, è arrivato a quota 6.586.123. Alla luce di questa premessa, si sottolinea la diminuzione del numero di contagi da Coronavirus, +170. Ieri le nuove positività erano state +254, due ... Leggi su open.online

