Coronavirus, in Brasile superati gli 87mila morti (Di lunedì 27 luglio 2020) Brasilia, 27 lug. (Adnkronos) – E' salito a 87.004 il numero delle persone che in Brasile hanno perso la vita per complicanze legate al Coronavirus, con un aumento di 555 vittime rispetto a ieri. Lo rende noto l'ultimo rapporto del ministero della Sanità del Brasile, spiegando che nelle ultime 24 ore sono 24.578 i nuovi casi, aggiornando così a 2.419.091 il totale delle persone contagiate. In merito ai guariti, secondo le autorità sono 1.634.274 le persone che hanno sconfitto l'infezione.Lo stato di Sao Paulo, dove lo scorso 26 febbraio è stato segnalato il primo caso dell'Americana Latina, è quello maggiormente colpito in Brasile con 21.606 morti, secondo da Rio de Janeiro con 12.835 decessi.

Roma, 27 lug. (askanews) - L'America Latina e i Caraibi sono da ieri la regione al mondo pi colpita dalla pandemia di coronavirus, con un numero di contagi pari a 4.340.214, secondo un bilancio fornit ...

