Coronavirus, il virologo Pregliasco: “Mascherina? Non se ne può ancora fare a meno” (Di lunedì 27 luglio 2020) Dobbiamo ancora usare la mascherina? “Sì, non se ne può ancora fare a meno: penso che debba diventare un po’ come gli occhiali da sole, da portare con noi e usare quando serve. Ovvero nei luoghi chiusi, affollati, e all’aperto quando non si può rispettare il distanziamento”. A dirlo all’Adnkronos Salute è il virologo dell’Università di Milano, Fabrizio Pregliasco, nel giorno delle polemiche per il rifiuto della mascherina, oggi in Senato, da parte del leader della Lega Matteo Salvini. “Usiamola quando serve – continua il virologo – perché non ha senso prendere la tintarella con la mascherina, ma questo dispositivo è utile e deve essere utilizzato nei casi in cui non sia possibile ... Leggi su meteoweb.eu

Roma, 27 luglio 2020 - A fare in qualche modo da contraltare al quotidiano bollettino sui casi di Coronavirus in Italia, si fa un gran parlare del convegno 'negazionista' tenuto in Senato - e organiz ...

Gli esiti dei test nei Comuni mostrano l'impatto dell'epidemia. Il virologo Pregliasco: «Ma le misure di prevenzione devono continuare». Due mesi fa i sindaci della Valseriana protestavano: «Perché no ...

