Coronavirus, il virologo Pregliasco: “Bene i dati in Italia, preoccupa il caso Spagna e Francia” (Di lunedì 27 luglio 2020) “I dati relativi a Covid-19 oggi in Italia sono buoni, anche se i tamponi non sono stati tantissimi. Specie se li confrontiamo con quanto sta accadendo in Francia e Spagna. Ecco, la situazione nei Paesi europei vicini preoccupa, e ci dice che non è ancora arrivato il momento di abbassare la guardia. Le autorità devono mantenere alta l’attenzione, e noi cittadini dobbiamo comportarci con buonsenso e attenzione“. Lo afferma all’Adnkronos Salute il virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco. “Non vanifichiamo i risultati ottenuti con un durissimo lockdown: rispettiamo il distanziamento sociale, l’igiene e quando serve usiamo la mascherina“, conclude.L'articolo Coronavirus, il ... Leggi su meteoweb.eu

Covid Italia, il virologo e lo stato d'emergenza: «No a proroga su base di ipotesi» Il Messaggero L'infettivologo Galli contro i 'negazionisti' della mascherina: "Da Lega messaggio pericoloso"

"Penso che tutto quello che è stato detto non abbia alcuna base dal punto di vista scientifico: è un messaggio inadeguato, quello che viene lanciato, con elementi di evidente pericolosità". Massimo Ga ...

Fedez all'attacco di Bocelli sul coronavirus. Così il rapper vuole zittirlo

Nel momento in cui l'hashtag #Bocelli conquista la vetta delle tendenze giornaliere di Twitter, Fedez segue la scia e spara a zero sul celebre cantante toscano. Andrea Bocelli, infatti, è intervenuto ...

