Coronavirus | il virologo Giulio Tarro | “L’uso delle mascherine va rivisto | soprattutto in vista del rientro a scuola”

"Studi hanno mostrato come il contagio" da Coronavirus "non avviene all'esterno e in luoghi ventilati e, come confermato dall'università di Oxford a fine maggio, il virus non sopravvive più di 6-7 minuti ai raggi ultravioletti": tali informazioni "diventano importanti per tutte le asserzioni sulle famose mascherine", in quanto il loro uso "va rivisto soprattutto in vista della prossima apertura delle scuole a settembre". E' quanto ha affermato il virologo Giulio Tarro, durante il suo intervento al convegno in Senato "Covid-19 in Italia: tra informazione, scienza e diritti", evento oggetto di polemiche nella comunità scientifica

