Coronavirus, il vaccino di Oxford in farmacia da gennaio. Il prezzo? 2-3 euro (Di lunedì 27 luglio 2020) Coronavirus, vaccino di Oxford in farmacia da gennaio. prezzo: 2-3 euro Arrivano importanti novità sul vaccino contro il Coronavirus sviluppato dall’Università di Oxford in collaborazione con AstraZeneca e l’italiana Irbm di Pomezia: il siero verrà molto probabilmente messo in commercio a partire da gennaio 2021. A prevederlo, in un’intervista rilasciata a Libero, è Piero Di Lorenzo, presidente dell’Irbm di Pomezia, che ricorda che la sperimentazione del vaccino ha raggiunto la fase 3 con ottimi risultati: “La risposta immunitaria è stata promettente e non si sono evidenziate controindicazioni ... Leggi su tpi

