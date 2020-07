Coronavirus, il vaccino di Moderna alla fase 3. La sperimentazione su 30mila volontari. L’azienda: “Fino a un miliardo di dosi dal 2021” (Di lunedì 27 luglio 2020) Dopo quella del vaccino di Oxford è partita la fase 3 di sperimentazione clinica sull’uomo del vaccino contro Sars Cov 2 sviluppato dall’azienda Usa Moderna con l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive (Niaid) degli Stati Uniti diretto da Anthony Fauci. L’annuncio arriva dai National Institute of Health, di cui il Niaid fa parte. La sperimentazione verrà fatta in 89 siti americani su circa 30.000 volontari sani. Il vaccino, chiamato mRNA-1273, utilizza la sequenza del materiale genetico del Coronavirus, ossia l’acido ribonucleico (Rna). I volontari riceveranno due dosi a 28 giorni l’una dall’altra, o due dosi di placebo. Lo ... Leggi su ilfattoquotidiano

