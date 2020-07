Coronavirus, il vaccino americano di Moderna raggiunge la fase 3, al via i test sull’uomo. Fauci: “Possibile approvazione ad ottobre” (Di lunedì 27 luglio 2020) Un altro candidato vaccino contro il Coronavirus è arrivato alla fase 3, la più avanzata della sperimentazione clinica: si tratta del vaccino messo a punto dall’azienda americana Moderna in collaborazione con l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive (NIAID) degli Stati Uniti diretto da Anthony Fauci. Secondo la classifica più aggiornata dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), fra 25 attualmente allo studio sull’uomo , questo è il quinto vaccino anti Covid-19 a raggiungere la fase 3 della sperimentazione, che viene condotta su un grande numero di persone per avere le riposte sull’efficacia. I test saranno condotti in 89 località ... Leggi su meteoweb.eu

