Coronavirus: il primario Alberto Zangrillo dice “no” al nuovo Comitato tecnico scientifico (Di lunedì 27 luglio 2020) “Ringrazio molto il collega Sileri, persona competente e libera, ma la mia indisponibilità a ricoprire ogni ruolo, anche tecnico, correlato alla politica, è perpetua“: questa la posizione di Alberto Zangrillo, che, interpellato dall‘Adnkronos Salute, chiude le porte a ogni eventuale invito a entrare nel Comitato tecnico scientifico sul Coronavirus. Il nome del primario dell’Irccs San Raffaele è stato fatto la scorsa settimana dal viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, in un intervento in radio. Sileri spiegava che il Comitato tecnico scientifico avrebbe bisogno di essere rinnovato e, nella sua visione, sarebbe utile inserire alcuni specialisti ... Leggi su meteoweb.eu

