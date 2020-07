Coronavirus, il Presidente De Luca: “Abbiamo registrato 14 casi, piccoli focolai in due zone” (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Presidente della Regione Campania De Luca ha annunciato che oggi si sono avuti 14 nuovi casi. piccoli focolai n Cilento e sul Litorale Domizio … L'articolo Coronavirus, il Presidente De Luca: “Abbiamo registrato 14 casi, piccoli focolai in due zone” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

fanpage : Ci siamo. Il vaccino anti-Covid sarà pronto all'inizio del 2021, parola del presidente dell’Irbm di Pomezia che sta… - LaStampa : Buon compleanno, Presidente! Sergio Mattarella compie oggi 79 anni ????? Sono stati mesi duri a causa del… - Agenzia_Ansa : #DeLuca: '#Milano non si ferma, poi si sono fermati a contare i morti'. Il Presidente della Campania attacca: 'Noi… - buddas14 : RT @Radicali: Questa mattina il presidente #Fontana è intervenuto in aula per dare conto del proprio operato circa l’emergenza #coronavirus… - bedel1945 : Secondo una denuncia presentata domenica 26 luglio a L'Aia, il presidente brasiliano ha commesso un crimine contro… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Presidente Coronavirus: presidente Sassonia, 'seconda ondata è già qui' La Gazzetta del Mezzogiorno Coronavirus, vaccino in farmacia a gennaio. Pianeta immune in 12 mesi. Il punto di Piero DI Lorenzo (Irbm)

Sul quotidiano Libero in edicola oggi 27 luglio, Pietro Senaldi ha intervistato Piero Di Lorenzo, presidente dell'Irbm, l'azienda di Pomenzia che sta collaborando con la multinazionale farmaceutica in ...

Coronavirus, il vaccino di Oxford in farmacia da gennaio. Il prezzo? 2-3 euro

Arrivano importanti novità sul vaccino contro il Coronavirus sviluppato dall’Università di Oxford in collaborazione con AstraZeneca e l’italiana Irbm di Pomezia: il siero verrà molto probabilmente mes ...

Sul quotidiano Libero in edicola oggi 27 luglio, Pietro Senaldi ha intervistato Piero Di Lorenzo, presidente dell'Irbm, l'azienda di Pomenzia che sta collaborando con la multinazionale farmaceutica in ...Arrivano importanti novità sul vaccino contro il Coronavirus sviluppato dall’Università di Oxford in collaborazione con AstraZeneca e l’italiana Irbm di Pomezia: il siero verrà molto probabilmente mes ...