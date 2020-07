Coronavirus, il convegno dei negazionisti in Senato. Il presidente del comitato delle vittime: “Sfregio ai morti e schiaffo ai parenti” (Di lunedì 27 luglio 2020) La prima reazione è stata “risata” perché dire che “veramente il Covid non è una emergenza è una frase… Non so che da dove venga questo onorevole Siri, non ho idea da che parte venga…”. Luca Fusco è il presidente del comitato Noi denunceremo, i familiari delle vittime di Bergamo (oltre 6700 compresa la provincia), ed è incredulo. Poi però pensando che il convegno dei “negazionisti” si sia svolto in Senato parte l’affondo: “I media e soprattutto i politici vengano soprattutto nella provincia di Bergamo e vedano che nonostante la Lombardia abbia tolto l’obbligo della mascherina nei luoghi aperti, tutti i bergamaschi portano la mascherina. E se non la ... Leggi su ilfattoquotidiano

