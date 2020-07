Coronavirus, il bollettino di oggi 27 luglio in Lombardia: 34 positivi e nessun decesso per il quarto giorno consecutivo (Di lunedì 27 luglio 2020) Zero contagi a Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese, 7 a Milano città. Sono 80 i guariti e dimessi Leggi su repubblica

