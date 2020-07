Coronavirus, il bollettino della Campania: 14 positivi su oltre 1500 tamponi (Di lunedì 27 luglio 2020) COVID-19, IL bollettino ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI della REGIONE CampaniaQuesto il bollettino di oggi:positivi del giorno: 14tamponi del giorno: 1.555Totale positivi: 4. Leggi su tuttonapoli

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Tre morti in 24 ore, è record minimo di vittime. Mai così in basso da 5 mesi. Contagi in calo, 219 n… - Agenzia_Ansa : #coronavirus In #Lombardia nessuna vittima. Non succedeva dal 22 febbraio scorso quando di registrò la prima vittim… - Corriere : Cresce il contagio in Italia: 306 nuovi positivi e 10 morti nelle ultime 24 ore - TSTARANTO : Coronavirus: Il bollettino della nazione del 27 luglio. 147 nuovi casi, 5 morti e 18 malati - prefettogelati : @eziomauro @repubblica Ezio Mauro,bollettino coronavirus 27 luglio-non mi sembrano dati confortanti; la cautela resta d'obbligo. -