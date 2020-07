Coronavirus, il bollettino del 27 luglio (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 170, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 246.286. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 18 unità, quindi al momento risultano positive 12.581 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 45, con un incremento di 1 unità sul dato di ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 740, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 11.796. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 35.112. Da ieri si registrano anche 147 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 198.593. Nuovi contagiati: 170 Contagiati totali: ... Leggi su romadailynews

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Tre morti in 24 ore, è record minimo di vittime. Mai così in basso da 5 mesi. Contagi in calo, 219 n… - Agenzia_Ansa : #coronavirus In #Lombardia nessuna vittima. Non succedeva dal 22 febbraio scorso quando di registrò la prima vittim… - Corriere : Cresce il contagio in Italia: 306 nuovi positivi e 10 morti nelle ultime 24 ore - TSTARANTO : Coronavirus: Il bollettino della nazione del 27 luglio. 147 nuovi casi, 5 morti e 18 malati - prefettogelati : @eziomauro @repubblica Ezio Mauro,bollettino coronavirus 27 luglio-non mi sembrano dati confortanti; la cautela resta d'obbligo. -