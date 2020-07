Coronavirus, il bollettino del 27 luglio – I numeri in Italia ed in Campania (Di lunedì 27 luglio 2020) Coronavirus, il bollettino del 27 luglio – In Campania altri 14 nuovi positivi La Protezione Civile ha diramato il bollettino ufficiale nazionale della giornata odierna. In Italia, dall’inizio … L'articolo Coronavirus, il bollettino del 27 luglio – I numeri in Italia ed in Campania proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Tre morti in 24 ore, è record minimo di vittime. Mai così in basso da 5 mesi. Contagi in calo, 219 n… - Agenzia_Ansa : #coronavirus In #Lombardia nessuna vittima. Non succedeva dal 22 febbraio scorso quando di registrò la prima vittim… - Corriere : Cresce il contagio in Italia: 306 nuovi positivi e 10 morti nelle ultime 24 ore - SmorfiaDigitale : Coronavirus, il bollettino di oggi 27 luglio, in Emilia Romagna contagi dimezzat... - infoitinterno : Coronavirus in Italia, il bollettino del 27luglio -