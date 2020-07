Coronavirus, i dati – Contagi in calo: 168 nuovi casi, ma meno tamponi. Cinque i morti. Lombardia, quarto giorno di fila senza decessi (Di lunedì 27 luglio 2020) I nuovi casi di Coronavirus in Italia sono ancora in calo dopo il picco dello scorso sabato: 170 nuovi casi, a fronte dei 254 di ieri. Dato che deve tenere conto di un netto calo dei tamponi effettuati: 25mila. Sono i dati forniti dal ministero della Salute sulla situazione del Contagio: complessivamente 246.286 persone si sono ammalate di Coronavirus. Stabile il numero dei decessi: Cinque, come nelle 24 ore precedenti, per un totale di 35.112 dall’inizio dell’emergenza. Cinque anche le Regioni che oggi registrano zero nuovi casi. Aumentano i guariti: ieri erano stati 126, oggi sono 147, per un totale di ... Leggi su ilfattoquotidiano

