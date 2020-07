Coronavirus, i bambini si infettano raramente: ecco perché la scuola può ripartire subito (Di lunedì 27 luglio 2020) Lo studio di Science sui Paesi dove le lezioni sono già riprese: i bimbi più piccoli raramente si infettano, ancora più difficile che contagino i familiari Leggi su corriere

Agenzia_Ansa : #Coronavirus 85 bebè sotto un anno contagiati in Texas, nella contea di Neuces positivi anche altre decine di bambi… - fattoquotidiano : Coronavirus, 85 bambini positivi in una contea del Texas: hanno tutti meno di un anno - AlbertoLetizia2 : @datzebao Faccio parte della schiera dei prudenti. Ma tutti gli studi fatti sul coronavirus dei bambini vanno in qu… - AlbertoLetizia2 : Secondo uno studio condotto da #Science i bambini non solo si contagiano raramente, ma ancor più raramente trasmett… - womantimeswebtv : E se la 'quarantena' fosse ancora nella testa di vostro figlio? Aiutiamoli a tornare alla normalità! GUARDA IL SER… -