Coronavirus e scuola, si ritira dalla gara il fornitore di banchi con le rotelle: «Non ci sono le condizioni» (Di lunedì 27 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (27 luglio)L’aveva provato la ministra Lucia Azzolina in prima persona, in diretta tv, per dimostrarne la comodità e tentare di smorzare le polemiche. Ma il clima intorno agli investimenti del ministero dell’Istruzione per opere di edilizia leggera e arredi non si è placato: il 14 settembre, giorno fissato per la ripartenza della scuola dopo la serrata causata dal Coronavirus, non ci saranno gli ormai celeberrimi banchi con le rotelle. Stefano Ghidini, imprenditore e proprietario dell’azienda C2 group, ha scelto di ritirarsi dalla gara. L’orgoglio per i banchi commercializzati dalla sua impresa, dei quali il governo ha tessuto le lodi in più ... Leggi su open.online

