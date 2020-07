Coronavirus e movida: multe se non si indossano le mascherine. Fino a mille euro (Di lunedì 27 luglio 2020) Some tourist in front of the Colosseo in Roma (Photo by Matteo Trevisan/NurPhoto) Cala la paura, cala l’attenzione, calano le mascherine. Fa caldo, non fanno respirare bene, e quindi autonomamente sembra abbiamo deciso che il virus per quest’estate non colpirà, soprattutto la sera durante quella che è ormai sotto accusa da tempo, la movida dei ragazzi. Leggi anche › Il Coronavirus è meno diffuso al Sud: il perché è nel DNA › Coronavirus, il 18 marzo diventerà Giornata nazionale per non dimenticare le vittime Il rischio continua Ma anche se qualche dato positivo esiste, come la ... Leggi su iodonna

SkyTG24 : Coronavirus, a Roma troppi assembramenti: nuove chiusure nelle piazze della movida - SkyTG24 : Coronavirus, Ricciardi: c'è troppa movida selvaggia, rischiamo la fine della Catalogna - dievve : Fioccano le multe dal Nord al Sud per i cittadini sorpresi senza mascherina. #Campania #Coronavirus #Ischia… - EugenioBerto70 : Coronavirus: movida fiorentina, negativi test sierologici - NewsMondo1 : Coronavirus in Italia, controlli e multe contro la movida ‘senza regole’ -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus movida Covid, la movida fa paura: controlli e multe fino a mille euro per chi non mette la mascherina la Repubblica Test sierologici a Marina di Pisa: oltre 100 le adesioni volontarie

Ha preso avvio a Marina di Pisa fin da ieri sera, 25 luglio, la campagna 'Movida si...cura', l'iniziativa di prevenzione del contagio da Covid-19 promossa dall'assessorato regionale al diritto alla sa ...

La movida “si-cura“ Tutti in fila per il test

Più di 120 persone si sono sottoposte volontariamente al test sierologico: tutti negativi. Si prosegue fino al 26 settembre ...

Ha preso avvio a Marina di Pisa fin da ieri sera, 25 luglio, la campagna 'Movida si...cura', l'iniziativa di prevenzione del contagio da Covid-19 promossa dall'assessorato regionale al diritto alla sa ...Più di 120 persone si sono sottoposte volontariamente al test sierologico: tutti negativi. Si prosegue fino al 26 settembre ...