Coronavirus e il mistero dell’Isola del Giglio: nessun positivo (Di lunedì 27 luglio 2020) I residenti dell’Isola del Giglio in Italia non hanno affrontato l’ira del Coronavirus e dell’epidemia di COVID-19. Gli isolani che erano entrati in contatto con visitatori che erano stati infettati dal virus non hanno contratto la malattia. E la ragione dietro questo misterioso fenomeno è ancora sconosciuta. Paolo Muti, ricercatore oncologico e residente sull’isola, era pronto per un grave focolaio che si sarebbe verificato sull’isola dopo aver saputo che quattro visitatori che avevano contratto la malattia erano approdati sull’isola. Ma, con sua grande sorpresa, nessuno degli 800 abitanti dell’isola ha sviluppato alcun sintomo. L’unico medico dell’isola per 40 anni, il Dr. Armando Schiaffino, era anche preoccupato per la malattia. “Ogni volta che una normale malattia ... Leggi su notizieora

