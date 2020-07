Coronavirus: diminuiscono i nuovi casi ma aumentano gli attualmente positivi (Di lunedì 27 luglio 2020) Nuovo bollettino della protezione civile a proposito della situazione legata all’epidemia di Coronavirus. Nelle ultime 24 ore diminuiscono i nuovi casi ma aumentano gli attualmente positivi questo a causa del calo dei guariti. I positivi sono aumentati infatti di 170 unità contro le 254 unità di ieri. I decessi sono stati 5 lo stesso numero registrato nella giornata di ieri. I guariti invece sono aumentati di 147 unità. Pertanto gli attualmente positivi rispetto a ieri sono aumentati di 16 unità. In ospedale aumentano di 5 unità i pazienti mentre in terapia intensiva di 1. In totale i casi fin qui registrati in Italia di ... Leggi su notizieora

