Coronavirus: De Luca, 14 nuovi positivi ma niente allarmismi. Contagiati in Cilento, venivano da Capri (Di lunedì 27 luglio 2020) “Oggi abbiamo 14 contagi”. Lo ha detto Vincenzo de Luca, presidente della Regione Campania, parlando dei casi positivi al Coronavirus. Di questi 14, fa sapere De Luca, “quattro sono relativi allo screening fatto sul Litorale Domizio presso un campo di extracomunitari, alcuni sono invece relativi a un focus che abbiamo a Pisciotta, nel Cilento di persone che erano proveniente da Capri e che avevano avuto contatti con il gruppo di ragazzi che venivano da Roma e risultati positivi”. “I due fenomeni più rilevanti – ha aggiunto – sono i quattro del Litorale Domizio e i casi di Pisciotta, dove c’è un piccolo focolaio”. “È chiaro che noi abbiamo un problema legato ... Leggi su ildenaro

LegaSalvini : SCHIFOSO!!! - fattoquotidiano : Coronavirus, De Luca: “‘Milano non si ferma’, ‘Bergamo non si ferma’. Poi si sono fermati a contare le migliaia di… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus De Luca: 'Chiusura per i negozi nei quali non si usano le mascherine' #ANSA - iISud24 : Immigrazione, @StefanoCaldoro: «Governo Pd-M5s mette a rischio la salute dei campani. E De Luca se la prende coi ne… - ForzAzzurri1926 : COVID-19: DUE FOCOLAI IN CAMPANIA# Ecco dove è scattato l'allarme >> -