Coronavirus, Crisanti: «La seconda ondata potrebbe arrivare già da fine agosto». Cosa sta succedendo (Di lunedì 27 luglio 2020) La seconda ondata di covid potrebbe arrivare in Italia già da agosto. Se a lungo gli esperti hanno ipotizzato una seconda ondata nel periodo autunnale, quindi tra ottobre e novembre, ora dal professor Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all’Università di Padova, sembrano arrivare previsioni poco confortanti. In un’intervista a Il Messaggero l’esperto ha spiegato che guardando i numeri degli altri paesi europei c’è da temere anche in Italia per una seconda ondata. Il primo dubbio di Crisanti è sui tamponi, ipotizza che l’Italia potrebbe avere numeri più bassi di contagi perché sta facendo ... Leggi su newscronaca.myblog

