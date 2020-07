Coronavirus, convegno dei “negazionisti” in Senato: Salvini senza mascherina (Di lunedì 27 luglio 2020) In queste ultime ore si è tenuto al Senato un convegno dei “negazionisti” del Coronavirus: “Covid-19 in Italia, tra informazione, scienza e diritti”. Il convegno è stato organizzato dal critico e Senatore Vittorio Sgarbi e dall’esponente del Carroccio, Armando Siri al fine di testimoniare e convincere i cittadini e il governo che in Italia il Coronavirus non esiste più. E che quindi la situazione sia tornata alla normalità. In tanti hanno preso parte al convegno, tra le varie presenza anche quella del leader della Lega, Matteo Salvini, e del cantante Andrea Bocelli. Salvini, che è intervenuto anche durante il convegno, si è seduto ... Leggi su urbanpost

Agenzia_Ansa : L'emergenza non esiste, convegno anticovid al Senato. #Salvini, mi autodenuncio, io do la mano #Coronavirus #ANSA - SkyTG24 : #Roma, Salvini senza mascherina a un convegno in Senato sul coronavirus - repubblica : Coronavirus, al Senato il convegno dei 'negazionisti'. Sgarbi insiste: 'In Italia non c'è più. Il governo ci ascolt… - Varco001 : RT @Cartabellotta: Raccomandazioni pro #COVID19 #Mascherina? Inutile #distanziamento? Non rispettato #strettadimano? Permessa #coronavi… - fogliachevola : RT @perchetendenza: #Sgarbi: Perché come Bocelli ha partecipato al convegno dei 'negazionisti' in Senato, sostenendo che nei nostri ospedal… -