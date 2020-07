Coronavirus: Brasile, bilancio casi supera 2,4 milioni (Di lunedì 27 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 27 LUG - Il bilancio dei casi di Coronavirus in Brasile ha superato la soglia dei 2,4 milioni, mentre quello dei decessi è ad oggi oltre quota 87mila: lo ha reso noto il ministero della ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Gli Usa superano i 4 milioni di contagi Situazione critica in India e in Brasile, raddoppiano gli infe… - iconanews : Coronavirus: Brasile, bilancio casi supera 2,4 milioni - Piergiulio58 : Coronavirus, in Brasile superati gli 87mila morti. - zazoomblog : Coronavirus in Brasile superati gli 87mila morti - #Coronavirus #Brasile #superati - spoliticamente : RT @notiziemigranti: #Coronavirus: Cosa succede nel #mondo? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Brasile Coronavirus, in Brasile superati gli 87mila morti Adnkronos Nuova ondata di contagi in Cina

La Cina ha registrato domenica 61 nuovi casi di Covid-19, di cui 57 di trasmissione domestica e 4 importati: è il peggior dato dalle 75 infezione segnalate il 6 marzo scorso. Secondo i dati diffusi da ...

Business news: Brasile, Petrobras riprenderà stop programmato piattaforme per manutenzione

Brasilia, 27 lug 00:00 - (Agenzia Nova) - La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha reso noto che riprenderà lo stop programmato delle proprie piattaforme petrolifere a partire da settem ...

La Cina ha registrato domenica 61 nuovi casi di Covid-19, di cui 57 di trasmissione domestica e 4 importati: è il peggior dato dalle 75 infezione segnalate il 6 marzo scorso. Secondo i dati diffusi da ...Brasilia, 27 lug 00:00 - (Agenzia Nova) - La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha reso noto che riprenderà lo stop programmato delle proprie piattaforme petrolifere a partire da settem ...