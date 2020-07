Coronavirus, Bolsonaro denunciato alla Corte Penale Internazionale per genocidio e crimini contro l’umanità: “Ha dimostrato disprezzo e negazionismo” (Di lunedì 27 luglio 2020) Da quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus, il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è sempre stato nell’occhio del ciclone per il modo in cui ha gestito l’epidemia nel suo Paese, rifiutando di imporre un lockdown nazionale e trattandola come un’emergenza meno grave di quanto valutato. alla fine, lui stesso è risultato positivo al Coronavirus ma secondo gli ultimi tamponi, sembrerebbe essere guarito. Ma per Bolsonaro non è finita qui, visto che e’ stato denunciato per crimini contro l’umanita’ e genocidio presso la Corte Penale Internazionale (Cpi). “L’omissione del governo definisce un crimine ... Leggi su meteoweb.eu

contu_f : @SonoMrPeace @BentivogliMarco @ilfoglio_it @CarloStagnaro @lorepregliasco @AlfonsoFuggetta @ardigiorgio… - cggiorgi : Prendere il Coronavirus danneggia i polmoni ma fortifica i neuroni. Quasi quasi conviene. P. S. : Bolsonaro non ha… - JohnHard3 : Coronavirus, record di contagi nel mondo. In Romania mai così tanti casi in 24 ore. Usa e Brasile con più di mille… - Fredericknapoli : Coronavirus, record di contagi nel mondo. In Romania mai così tanti casi in 24 ore. Usa e Brasile con più di mille… - AngeloBonelli1 : RT @AngeloBonelli1: In #Amazonia aumenta drammaticamente la #deforestazione, solo a giugno 1100 km/q, e il tasso di mortalità da #coronavi… -