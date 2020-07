Coronavirus, bollettino Ministero della Salute (27 luglio 2020) (Di lunedì 27 luglio 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia si registra un netto calo dei contagi (170). Il numero di decessi mantiene un trend basso per il quarto giorno consecutivo contando ancora una volta 5 morti. La Lombardia invece non registra nessun decesso per il quarto giorno consecutivo. Le regioni interessate sono: Piemonte, Lazio, Puglia, Abruzzo e Sardegna. … L'articolo Leggi su dailynews24

