Coronavirus, Bocelli: “Umiliato e offeso, ho violato il lockdown” (Di lunedì 27 luglio 2020) ROMA – “Ho accolto questo invito ma sono lontano dalla politica. Quando siamo entrati in pieno lockdown ho anche cercato di immedesimarmi in chi doveva prendere decisioni cosi’ delicate. Poi ho cercato di analizzare la realta’ e ho visto che le cose non erano cosi’ come ci venivano raccontate. I primi confronti li ho avuti in casa esprimendo qualche dubbio ma sono stato fustigato, i primi ad attaccarmi sono stati i miei figli. Il tempo passava, io conosco un sacco di gente, ma non ho mai conosciuto nessuno che fosse andato in terapia intensiva, quindi perche’ questa gravita’?”. Lo domanda il tenore Andrea Bocelli intervenendo al convegno ‘Covid-19 in Italia, tra informazione, scienza e diritti’ al Senato. Leggi su dire

