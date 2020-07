Coronavirus, Bocelli fa infuriare tutti: “Durante il lockdown ho trasgredito alle regole” (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma, 27 lug – Al discusso e tanto atteso convegno in Senato dei cosiddetti «negazionisti del Covid» – anche se il termine è usato a sproposito – dal titolo Covid-19 in Italia, tra informazione scienza e diritti, organizzato tra gli altri da Vittorio Sgarbi ha parlato anche il tenore Andrea Bocelli. «Ho accolto questo invito» al convegno, puntualizza, «ma sono lontano dalla politica». Disobbediente E le sue dichiarazioni hanno fatto scalpore provocando un vespaio di polemiche. «Mi sono sentito umiliato e offeso come cittadino quando mi è stato vietato di uscire di casa. Devo anche confessare, e lo faccio qui pubblicamente, di aver anche in certi casi disobbedito volontariamente a questo divieto», ha spiegato il tenore, giustificando così la sua disobbedienza: «Non mi sembrava ... Leggi su ilprimatonazionale

