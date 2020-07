Coronavirus, Bocelli ammette: “Umiliato e offeso, ho violato il divieto di uscire di casa” (Di lunedì 27 luglio 2020) “Ho accettato questo invito ma sono lontano dalla politica. Durante il lockdown ho anche cercato di immedesimarmi con chi doveva prendere decisioni difficili. Ma poi le cose non sono andate bene. Man mano che il tempo passava, non ho mai conosciuto nessuno che fosse andato in terapia intensiva, quindi perché questa gravità? Poi mi sono sentito umiliato e offeso per il divieto di uscire da casa. Ammetto che ho violato il divieto“: lo ha dichiarato Andrea Bocelli, ospite del convegno sul Coronavirus “Covid-19 in Italia, tra informazione scienza e diritti“, organizzato al Senato da Armando Siri e Vittorio Sgarbi. “Quindi rivolgo un appello per dire che bisogna riaprire le scuole e riprendere i libri. Io ho chiamato Renzi, ... Leggi su meteoweb.eu

Andrea Bocelli canta davanti ad una platea di bandiere di tutto il mondo e il live esclusivo sarà trasmesso in diretta streaming oggi. L’appuntamento è per questa sera, domenica 26 luglio, alle ore 19 ...

