Coronavirus, Bocelli ammette l’errore: “Mi sono sentito umiliato e offeso” (Di lunedì 27 luglio 2020) Coronavirus: Andrea Bocelli racconta in un convegno al Senato il suo stato d’animo nei mesi della pandemia Coronavirus: Andrea Bocelli ha preso parte al convegno al Senato “Covid-19 in Italia, tra informazione scienza e diritti” organizzato da Armando Siri e Vittorio Sgarbi. E ha espresso il suo parere sull’emergenza. Specificando di essere lontano dalla politica. … L'articolo Coronavirus, Bocelli ammette l’errore: “Mi sono sentito umiliato e offeso” Curiosauro. Leggi su curiosauro

giornalettismo : Il responsabile delle malattie infettive del Sacco, Massimo #Galli, ha detto che dal convegno in Senato con… - Adnkronos : #Bocelli, Alessandro #Gassmann: '35mila morti per #Covid, rispetto' - giornalettismo : 12 aprile 2020 - 27 luglio 2020. Cosa è cambiato, nel frattempo, nel concetto che #Bocelli ha del #coronavirus? - OresteM92 : RT @realYouPinion: Se qualcosa non piace alla sinistra, diventa in automatico '-ista' o '-ofoba'. La conferenza sul #COVID19? 'Negazionista… - 0jcir : RT @segnanti: Italia, 2020 Le immagini che il 'negazionista del COVID' Andrea Bocelli non ha fortunatamente potuto vedere. #fotografiesegn… -