Coronavirus: al Senato il raduno dei negazionisti indetto da Salvini e Sgarbi (Di lunedì 27 luglio 2020) Matteo Salvini, Vittorio Sgarbi e Armando Siri organizzano il convegno “Covid-19 tra informazione, scienza e diritto” volto a negare l’esistenza del Coronavirus Al Senato approda l’ultima mossa del centrodestra volta a negare l’esistenza del Coronavirus. La Lega con a capo Matteo Salvini, il critico e Senatore Vittorio Sgarbi e dall’esponente del Carroccio, Armando Siri organizzano il convegno “Covid-19 tra informazione, scienza e diritto”. All’evento hanno preso parte medici, scienziati, esperti e ricercatori “negazionisti” con il fine di testimoniare che in Italia non esiste più alcun virus. Dichiarazioni shock quelle che sono trapelate dall’evento. Dopo ... Leggi su zon

Agenzia_Ansa : L'emergenza non esiste, convegno anticovid al Senato. #Salvini, mi autodenuncio, io do la mano #Coronavirus #ANSA - SkyTG24 : #Roma, Salvini senza mascherina a un convegno in Senato sul coronavirus - Agenzia_Italia : #coronavirus #Trump concorda con i repubblicani del Senato un piano di aiuti da mille miliardi. - gjscco : RT @5Selector: ?? Convegno al #Senato dei nagazionisti del #COVID19 organizzato da Siri e Sgarbi. #Salvini si rifiuta di indossare la masch… - maomaz : Coronavirus, al Senato il convegno dei 'negazionisti'. Salvini: 'Non metto la mascherina'. Sgarbi: …… -