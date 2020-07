Coronavirus, al Senato convegno degli scettici: “Nessuna emergenza” (Di lunedì 27 luglio 2020) Si è tenuto oggi in Senato un dibattito incentrato sulla gestione dell’emergenza Coronavirus, e sull’eccessivo allarmismo con cui si è affrontato questo problema nel paese. Nella giornata di oggi, al Senato si è tenuto un dibattito intitolato “Covid-19 in Italia, tra informazione scienza e diritti”. All’evento erano presenti vari esponenti politici di rilievo tra cui … L'articolo Coronavirus, al Senato convegno degli scettici: “Nessuna emergenza” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

