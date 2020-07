Coronavirus: Agnese Lanzetti, la ricercatrice italiana 31enne: «Io volontaria per il test con il virus» (Di lunedì 27 luglio 2020) Agnese Lanzetti si è proposta come volontaria per il test basato sulla somministrazione diretta del virus: «Bisogna avere un modo più razionale di approcciarsi ai rischi» Leggi su corriere

Coronavirus: Agnese Lanzetti, la ricercatrice italiana 31enne: «Io volontaria per il test con il virus»

Agnese Lanzetti si è proposta come volontaria per il test basato sulla somministrazione diretta del virus: «Bisogna avere un modo più razionale di approcciarsi ai rischi» ...

