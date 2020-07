Coronavirus, agenzia Fitch: in Italia ci sarà quinquennio senza crescita (Di lunedì 27 luglio 2020) Per Fitch la recessione scatenata dal Coronavirus 'avrà un impatto durevole sul Pil', segnando l'economia 'per anni' al punto che i dieci Paesi sviluppati, tra cui l'Italia, 'nel 2025 resteranno del 3-... Leggi su tgcom24.mediaset

Per Fitch la recessione scatenata dal coronavirus "avrà un impatto durevole sul Pil", segnando l'economia "per anni" al punto che i dieci Paesi sviluppati, tra cui l'Italia, "nel 2025 resteranno del 3 ...

