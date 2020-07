Coronavirus a Milano, in metro senza mascherina: multe salatissime (Di lunedì 27 luglio 2020) Scattano controlli serrati sui mezzi pubblici in funzione anti-Coronavirus. A Milano, in particolare, raffica multe in metropolitana. Nella sera di sabato 25 luglio, infatti, la polizia ha effettuato un servizio di ordine pubblico alla stazione Garibaldi della linea 2. Gli agenti hanno individuato 13 persone che circolavano per la metro senza indossare la mascherina. Ma, come è noto, la mascherina è ancora obbligatoria sia nei luoghi all’aperto affollati che sui mezzi pubblici. Secondo le disposizioni del governo per la Fase 3 dell’emergenza virus in Italia, per contenere la diffusione del Covid-19 occorre mantenere le tre regole auree. Ovvero: mascherina nei luoghi ... Leggi su velvetgossip

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Non usano la mascherina nella metro, 13 multati a #Milano. Controlli dei vigili a Porta Garibaldi, san… - SkyTG24 : Coronavirus #Milano, in metro senza mascherina: multe da 400 euro - MediasetTgcom24 : Senza la mascherina in metropolitana, 13 multati a Milano #coronavirus - Libera_Sc : RT @NonVaccinato: Manifestazione A #SCUOLA! #25luglio #Milano #diritti #bambini #coronavirus #Covid_19 #Conte - IreneCafarelli : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus Non usano la mascherina nella metro, 13 multati a #Milano. Controlli dei vigili a Porta Garibaldi, sanzioni… -