Coronavirus a Bergamo Una settimana senza decessi (Di lunedì 27 luglio 2020) Dopo l’esplosione a marzo e aprile ecco l’atteso calo: nell’ultimo mese in provincia sono morte 11 persone. In totale le vittime «ufficiali» del Coronavirus sono 3.131, oltre seimila quelle totali. L’età media è di 81,9 anni. Leggi su ecodibergamo

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bergamo Coronavirus, a Bergamo 27 nuovi casi Dieci vittime in Italia, tre in Lombardia L'Eco di Bergamo La Scala riparte con il Requiem in Duomo. E poi l’«Aida» ritrovata

Otto minuti di musica ,108 battute, con un coro a quattro voci «alla Palestrina», scrive Verdi, seguito da quattro versi lirici: è quanto si sentirà nella «nuova» «Aida» ...

Covid-19, due nuovi casi nel Comasco. In Lombardia nessun decesso per il quarto giorno consecutivo

Due nuovi casi positivi al Covid-19 in provincia di Como, ma la notizia più importante è che in Lombardia, per il quarto giorno consecutivo, non si registrano decessi legati alla pandemia. In metà del ...

