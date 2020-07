Coronavirus, 7 nuovi casi a Villa Literno: sorveglianza di esercito e forze dell’ordine (Di lunedì 27 luglio 2020) Ci sono sette nuovi positivi al Coroanvirus a Villa Literno. Si tratta di stranieri ospiti di una struttura di accoglienza. I casi sono emersi in seguito a uno screening con test rapidi effettuato su tutti gli ospiti del centro. Coronavirus a Villa Literno Secondo L’Asl la situazione sarebbe circoscritta e tutti i positivi sarebbero asintomatici. … L'articolo Coronavirus, 7 nuovi casi a Villa Literno: sorveglianza di esercito e forze dell’ordine Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

