Coronavirus, 61 nuovi casi in Cina: il dato peggiore da inizio marzo (Di lunedì 27 luglio 2020) La Cina ha registrato domenica 61 nuovi casi di Covid-19 , di cui 57 di trasmissione domestica e 4 importati: è il peggior dato dalle 75 infezione segnale il 6 marzo scorso. Secondo i dati diffusi dalla... Leggi su feedpress.me

