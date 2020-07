Coronavirus, 255 nuovi contagi, cinque i morti, per il 3° giorno nessun decesso in Lomberdia (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma - Lieve discesa dei nuovi casi che sono 255 in più nelle ultime 24 ore (ieri erano 275). Per il terzo giorno consecutivo le vittime sono 5 e la Lombardia non registra deceduti. "Presto faremo un'ordinanza per i test ai viaggiatori in pullman dai Paesi a rischio. La priorità è quella di difendere Roma e il Lazio". Così l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato annuncia il provvedimento volto a contenere i casi d'importazione in particolare dalla Romania. In questi giorni in molti, a partire dalle badanti, stanno rientrando nel Lazio a bordo di pullman che fermano alla stazione Tiburtina. A destare preoccupazione soprattutto chi lavora accanto agli anziani e alle persone più fragili che sono le categorie maggiormente a rischio per il Covid 19. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv

