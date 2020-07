Coronavirus: 21 farmaci ne bloccano la replicazione (Di lunedì 27 luglio 2020) Ventuno farmaci esistenti hanno dimostrato di poter bloccare la replicazione del nuovo Coronavirus SarsCov2. Questo il risultato di uno studio pubblicato sulla rivista Nature e realizzato da un team internazionale di ricercatori con l’obiettivo di offrire alla comunità scientifica un arsenale più ampio di potenziali armi contro Covid-19. Quattro di questi farmaci hanno funzionato in sinergia con remdesivir. Nello studio, il team di ricerca ha condotto test approfonditi, compresa la valutazione dei farmaci sulle biopsie polmonari umane infettate dal virus, attingendo a una delle piu’ grandi banche dati sui farmaci (ReFRAME).L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, 21 farmaci bloccano la replicazione #ANSA - Armart92 : RT @ilmessaggeroit: #coronavirus, 21 #farmaci in grado di bloccarne la replicazione: lo studio su Nature - ticinonews : 21 farmaci bloccano la replicazione del coronavirus - initlabor : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, 21 farmaci bloccano la replicazione #ANSA - Alpo1964 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, 21 farmaci bloccano la replicazione #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus farmaci

Inserito il 19 luglio 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Secondo uno studio osservazionale l'uso del tocilizumab sarebbe associato ad una riduzione della mortalità del 45% in soggetti con CO ...Ci sono ben 21 farmaci esistenti in grado di bloccare la replicazione del nuovo coronavirus SarsCov2. Questo il risultato di uno studio pubblicato sulla rivista Nature e realizzato da un team internaz ...