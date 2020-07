Corbo: Gattuso faccia attenzione, Osimhen potrebbe diventare il nuovo Lozano (Di lunedì 27 luglio 2020) Antonio Corbo, su Repubblica, parla di Victor Osimhen, e mette in guardia Gattuso che dovrà impiegarlo nel modo giusto per evitare un nuovo caso Lozano Il palleggio è eccessivo, ripetitivo, cieco se non indovina le proiezioni in verticale. Niente male se si abbassa la squadra di venti, trenta metri, per ripartire in velocità negli spazi con i suoi nani volanti. Creando più densità in difesa, può solo migliorare Il suo affare sarà anche più costoso di quello del messicano e anche il flop sarebbe maggiore Si allarga in ampiezza, chiude meglio i varchi, fa scattare subito l’offensiva. Un atteggiamento tattico che prepara il futuro. Con la sua potenza in velocità e i mezzi tecnici da affinare, il 21enne nigeriano Victor James ... Leggi su ilnapolista

IL GRAFFIO - L'analisi di Corbo: "Napoli, il coraggio di rileggere questa vittoria"

Domenica 26 luglio, il Napoli si sveglia settimo con 59 punti. Tre glieli ha lasciati il Sassuolo, sconfitto (2-0) in una partita che rappresenta il primo, grande spot della Var. Funziona davvero bene ...

