Convegno negazionista al Senato, Galli: “Virus scomparso? Messaggio inadeguato e pericoloso. Opinioni senza base scientifica” (Di lunedì 27 luglio 2020) “Un Messaggio inadeguato, quello che viene lanciato, con elementi di evidente pericolosità”. Massimo Galli, professore di Malattie Infettive all’Università degli Studi di Milano ed ex presidente della Società italiana di Malattie Infettive (Simit), stigmatizza come ‘anti-scientifiche’ le posizioni espresse durante l’incontro in Senato ‘Covid-19 in Italia, tra informazione, scienza e diritti’, alla presenza tra gli altri del leader della Lega Matteo Salvini, Vittorio Sgarbi e il tenore Andrea Bocelli. Tutti, in vario modo, hanno parlato di una sostanziale “esagerazione” della pericolosità del virus, ritenendo eccessive, se non inutili, le misure in vigore: dalle mascherine (che in sala molti non avevano) e i saluti ... Leggi su ilfattoquotidiano

