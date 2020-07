Contagi da coronavirus, anche in Baviera si accende il focolaio (Di lunedì 27 luglio 2020) Scoperto dalle autorità sanitarie, nuovo focolaio di coronavirus in Baviera, dove venne individuato il primo cluster d’Europa lo scorso gennaio. 500 lavoratori sono stati messi in quarantena a Monaco di Baviera, dopo che 174 di loro sono risultati positivi al test sul coronavirus. E’ accaduto in una fattoria di Mamming a nord-est di Monaco e … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

