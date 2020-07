Consiglio Comunale di Salerno, tutti sì nella prima seduta post Covid (VIDEO) (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Si conclude con l’approvazione di tutti i punti all’ordine del giorno, compreso quello aggiunto in extremis relativo alla nascita di un edificio per accoglienza familiare post terapia infantile nell’area del presidio degli OO. RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, il primo Consiglio Comunale in presenza dell’era post Covid nel comune di Salerno. In attesa del decreto di agosto che dovrà prevedere altri provvedimenti per i comuni, il Consiglio Comunale ha varato lo spostamento di alcune scadenze a fine ottobre, la proroga a fine anno del non pagamento della tassa di soggiorno e si prepara ad affrontare il problema di come aiutare gli esercizi ... Leggi su anteprima24

HuffPostItalia : Caso 'camici', Attilio Fontana in Consiglio comunale: 'Sono qui per voltare pagina' - msgelmini : Consiglio comunale di Brescia ha approvato all’unanimità mozione @forza_italia per dedicare un luogo, uno spazio de… - Giancar70336148 : RT @sostengo5: ++STELLE GUERRIERE++ Fontana ha gestito il Covid da schifo e favorito l'impresa di suo cognato per l'acquisto di camici ospe… - mariandres2014 : RT @musico_il: #FontanaDimettiti foss'anche solo perché la storia della mamma ultraottantenne che imboscata milioni di euro alle Bahamas a… - SoniaLaVera : RT @magicaGrmente22: “Le critiche alle mie azioni di governo sono legittime e doverose, purché ... Non posso tollerare che si dubiti della… -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio Comunale Ventimiglia, in consiglio comunale arriva la riconversione Dimar. Confesercenti: «Pratica non ancora definita» Il Secolo XIX Cittadinanza a Mihajlovich, è la giornata decisiva: ma c'è qualche perplessità

Il Consiglio comunale di oggi, 27 luglio, sarà decisivo per l'assegnazione della cittadinanza onoraria a Sinisa Mihajlovic. Come accadde nel dicembre scorso, quando l'aula votò l'ordine del giorno ch ...

Rendiconto 2019, risultato positivo del Comune di Grosseto

Grosseto: Il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto 2019, anno che si chiude con dati positivi e soddisfacenti. In particolare la gestione di competenza registra un avanzo di oltre 10 milioni e ...

Il Consiglio comunale di oggi, 27 luglio, sarà decisivo per l'assegnazione della cittadinanza onoraria a Sinisa Mihajlovic. Come accadde nel dicembre scorso, quando l'aula votò l'ordine del giorno ch ...Grosseto: Il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto 2019, anno che si chiude con dati positivi e soddisfacenti. In particolare la gestione di competenza registra un avanzo di oltre 10 milioni e ...