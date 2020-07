Concessione stadio, c’è il nulla osta: il Palermo potrà iscriversi in Serie C (Di lunedì 27 luglio 2020) Il sindaco Leoluca Orlando firma la lettera con cui ha affidato lo stadio Renzo Barbera al club rosanero.Nella giornata odierna la Giunta Comunale di Palermo ha preso atto della delibera del Consiglio comunale, approvando all'unanimità la convenzione grazie alla quale il Palermo F.C. avrà la certezza di giocare le gare casalinghe sul prato dello stadio Renzo Barbera. Il sindaco Leoluca Orlando ha firmato la lettere con cui ha affidato l'impianto di Viale del Fante alla società rosanero per la stagione 2020/2021. Nei prossimi giorni, come affermato dal primo cittadino in persona, verrà firmato il contratto di Concessione della durata di sei anni. Questa la lettera in questione: A darne la notizia è stato ... Leggi su mediagol

